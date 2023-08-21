Эксперт ВОЗ заявил о наиболее вероятном происхождении короновируса

Главный научный сотрудник ВОЗ: Все больше данных указывает на естественное происхождение коронавируса

Основной научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Джереми Фаррар заявил в интервью изданию Financial Times, что все больше улик свидетельствует в пользу естественного происхождения коронавируса. Он подчеркнул, что, несмотря на это, остается открытым для рассмотрения всех версий о происхождении вируса.

"На самом деле естественное происхождение [коронавируса] становится все более вероятным", - поделился своим мнением Фаррар.

Фаррар подчеркнул, что рассматриваются все возможные сценарии, включая утечку вируса из лаборатории Института вирусологии в Ухане или передачу вируса человеку от животных, продававшихся на городских рынках.

Научный сотрудник ВОЗ также выразил поддержку инициативе организации отправить новую миссию в Китай для установления источника вируса. Однако он подчеркнул, что для этого Пекин должен быть готов делиться всей доступной информацией.

Споры о происхождении коронавируса, который распространился по всему миру и привел к пандемии, не утихают. Главврач московской больницы "Коммунарка" Денис Проценко считает, что пандемии случаются раз в 50 лет и COVID-19 не является искусственно созданным вирусом.

В то время как в США предполагают, что наиболее вероятной причиной пандемии коронавируса является случайная утечка из китайской лаборатории.

Несмотря на различные предположения о происхождении коронавируса, научное сообщество продолжает исследовать различные аспекты вируса, чтобы лучше понять его природу и разработать эффективные стратегии борьбы с пандемией.