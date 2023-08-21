Егор Крид не поддерживает участие Клавы Коки в новом телепроекте

Клава Кока регулярно общается с поклонниками в соцсетях. На днях певица разместила новый пост и призналась, что она состоит в отношениях, но личность молодого человека называть отказалась. По словам артистки, они познакомилась в проекте «Сердце Клавы», где несколько мужчин боролись за эстрадную звезду.

До выхода в эфиры передачи Клава не может раскрыть личность возлюбленного. Она лишь отметила, что до участия в шоу общалась с Егором Кридом, который был участником программы «Холостяк». Певец попытался оградить Коку от этого опыта. По мнению исполнителя, «там не все настоящее».

Но все опасения Крида не оправдались. В настоящее время Клава находится в отношениях. Подписчики девушки в соцсетях рады за свою любимицу и с нетерпением ждут, когда проект выйдет в эфир.