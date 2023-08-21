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Яна Поплавская трепетно обратилась к сыну, спасающему бойцов в зоне СВО

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Яна Поплавская трепетно обратилась к сыну, спасающему бойцов в зоне СВО
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Фото из открытых источников

Сын Яны Поплавской в минувшем году прошел обучение в Гудермесе и отправился в зону СВО. Клим, будучи режиссером, решил уйти добровольцем и снять документальное кино. После окончания съемок звездный наследник остался на фронте. 37-летний мужчина прошел курсы боевых медиков и сейчас помогает бойцам.

Яна гордится своим сыном. Во время торжественного открытия фестиваля документального кино Поплавская зачитала письмо наследнику.

«Я тебя сильно люблю! Горжусь, что не можешь молчать, даже если есть маленькая надежда помочь, рвешь душу, делаешь все возможное. Хотела, чтобы вырос хорошим человеком, для меня это самое важное Моя мечта сбылась. Ты смелый, добрый, справедливый, человечный!» — сказала актриса.

56-летняя Поплавская добавила, ей страшно за Клима, но силком его возвращать домой она не намерена. Звезда надеется, что он вернется живым и невредимым.

«Хочу остановить тебя, внутри все кричит, рвется от страха, сказать в глаза это не могу. Я знаю, что там есть сыновья таких же как я женщин. Мамы молятся об одном: о жизни ребенка», — заключила артистка.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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