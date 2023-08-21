Народный артист РФ Щербаков назвал неповторимым умершего Ясуловича

Народный артист Борис Щербаков выразил соболезнования в связи со смертью Игоря Ясуловича. Он назвал своего умершего коллегу грандиозным актером, а также искренним человеком. Смерть артиста он считает большой потерей для российского кинематографа и театра.

«Ой, жалко! Кроме того, что он был грандиозный актер, удивительно добрый и отзывчивый человек, искренний, безумно талантливый. Мне жаль, что его не стало. Соболезнования близким и родным. Это огромная потеря для театра и для кинематографа, второго такого нет. Не вижу вот никого из всех молодых артистов. Он действительно абсолютно неповторимый. В каждой роли был разным. Удивительно талантливый и очень хороший человек, добрый, очень отзывчивый и внимательный, очень тактичный. Мне очень жаль... К сожалению, не могу быть на его похоронах, я на работе в Астрахани», — заявил Щербаков.

Напомним, о кончине народного артиста РФ 19 августа сообщил ГИТИС. Ясуловичу на момент смерти был 81 год.