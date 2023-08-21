Не прошло и 40 дней со дня смерти мужа: Натали в мини-платье вышла на сцену

Появились новые подробности из жизни популярной певицы Натали после ухода из жизни ее мужа. Речь идет о работе артистки. Как выяснилось, недавно эстрадная звезда впервые выступила после смерти супруга, продюсера Александра Рудина.

На кадрах, опубликованных в Сети, певица предстала на сцене. Она одела черное сверкающее мини-платье на бретелях, которое продемонстрировало ее стройную фигуру. Дополнила образ артистка распущенными волосами и макияжем с акцентом на глаза.

Натали исполнила песни на Дне города Нижнего Новгорода. Кстати, многие осудили женщину за то, что со дня кончины возлюбленного не прошло даже 40 дней. Рудин умер 31 июля.