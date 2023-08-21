Паулс не пустил Пугачеву на прощание с умершей женой

Алла Пугачева, которая находится в Латвии, хотела попасть на церемонию прощания с супругой Раймонда Паулса, но композитор ее не пустил на мероприятие.

Несколько дней назад у Паулса умерла жена. Женщину госпитализировали после падения, она перенесла операцию на ноге, однако не отошла от наркоза. Маэстро очень любил 84-летнюю Светлану Епифанову. Примадонна российской эстрады также хорошо знала умершую.

За несколько дней до трагедии Пугачева гостила в доме Паулсов. Именно Алла Борисовна настояла, чтобы Светалана прошла обследование.

К удивлению, композитор отказал певице в посещении церемонии прощания. На траурной церемонии присутствовали самые родные люди. Ее провели 8 августа перед кремацией.