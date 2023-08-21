Yandex.RTB

Паулс не пустил Пугачеву на прощание с умершей женой

Image 16+
Паулс не пустил Пугачеву на прощание с умершей женой
Знаменитости
Фото из открытых источников

Алла Пугачева, которая находится в Латвии, хотела попасть на церемонию прощания с супругой Раймонда Паулса, но композитор ее не пустил на мероприятие.

Несколько дней назад у Паулса умерла жена. Женщину госпитализировали после падения, она перенесла операцию на ноге, однако не отошла от наркоза. Маэстро очень любил 84-летнюю Светлану Епифанову. Примадонна российской эстрады также хорошо знала умершую.

За несколько дней до трагедии Пугачева гостила в доме Паулсов. Именно Алла Борисовна настояла, чтобы Светалана прошла обследование.

К удивлению, композитор отказал певице в посещении церемонии прощания. На траурной церемонии присутствовали самые родные люди. Ее провели 8 августа перед кремацией.

Текст: Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
Паулс не пустил Пугачеву на прощание с умершей женой

Сегодня, 20:13

Певец Данко заявил, что его не пригласили на «Маску» из-за мести Лолиты

Сегодня, 20:03

На острове Тенерифе обнаружена аномалия, вызывающая замедление времени

Сегодня, 18:49

«РГ»: Врачи России назвали две каши, от которых лучше отказаться

Сегодня, 18:30

Тонкая талия и сочные бедра: 56-летняя Рената Литвинова похвасталась фигурой в бикини

Сегодня, 18:12

Певица Вика Цыганова дала достойный ответ оскорбившей россиян Лайме Вайкуле

Сегодня, 17:50

В Сети назвали 3-х знаменитых российских актеров, которые потеряли все

Сегодня, 17:25

Не прошло и 40 дней со дня смерти мужа: Натали в мини-платье вышла на сцену

Сегодня, 13:32

Яна Поплавская трепетно обратилась к сыну, спасающему бойцов в зоне СВО

Сегодня, 13:00

Умер ведущий артист московского театра «Эрмитаж» Алексей Шулин в возрасте 55 лет

Сегодня, 12:51

Вышел эпичный трейлер церемонии открытия gamescom-2023 с множеством игр

Сегодня, 12:45

Стареющая Кристина Орбакайте удивила поклонников внешним видом

Сегодня, 10:13

Пугачева сильно сдала в эмиграции и напоминает Зайцева в последний год своей жизни

Сегодня, 10:06

Егор Крид не поддерживает участие Клавы Коки в новом телепроекте

Сегодня, 09:30

В эфир выйдет обновленная версия музыкального проекта «Голос» с Егором Кридом

Сегодня, 09:24

Народный артист РФ Щербаков назвал неповторимым умершего Ясуловича

Сегодня, 09:17

Издание «Вокруг ТВ» сообщило, кто выбыл в 9-м выпуске шоу «Выжить в Дубае»

Вчера, 20:46

Анна Хилькевич расстроилась, что Настасья Самбурская не сыграет в сериале «Универ»

Вчера, 19:27

Лучшие российские сериалы про бандитов. ТОП-10

Вчера, 19:19

Ксения Бородина удивила фанатов радикальными изменениями во внешности

Вчера, 13:34

Шинель спасла жизнь певца SHAMAN'a во время выступления в Крыму
  • 19-08-2023, 13:04

Шинель спасла жизнь певца SHAMAN'a во время выступления в Крыму

В Крыму проходит фестиваль молодого искусства «Таврида. АРТ». Он соединил не только молодые таланты, но и популярных артистов. Среди них певец

Умер «король эпизодов» Игорь Ясулович: Три забавные роли актера
  • Вчера, 12:51

Умер «король эпизодов» Игорь Ясулович: Три забавные роли актера

"Король эпизодов" - говорят про умершего Игоря Ясуловича. За плечами актера более 200 сыгранных ролей. "РГ" вспомнила три забавные роли артиста,

В 35 лет умер известный украинский актер Алексей Хильский из "Нюхача"
  • 19-08-2023, 12:52

В 35 лет умер известный украинский актер Алексей Хильский из "Нюхача"

В возрасте 35 лет умер знаменитый украинский актер Алексей Хильский, который примкнул к ВСУ. Причиной смерти артиста стало ранение, пишут СМИ.

E1.RU: Клава Кока победила Niletto в баттле к 300-летию города Екатеринбурга
  • Вчера, 09:18

E1.RU: Клава Кока победила Niletto в баттле к 300-летию города Екатеринбурга

Музыкальный баттл между Клавой Кокой и Niletto стал одним из ярких событий фестиваля RCC, который был посвящен 300-летию города. Выступили

Певец РФ SHAMAN признался, что жена переживает из-за его концертов в зоне СВО
  • 19-08-2023, 07:58

Певец РФ SHAMAN признался, что жена переживает из-за его концертов в зоне СВО

Популярный певец Ярослав Дронов, который более известный россиянам как SHAMAN, признался, что его жена сильно переживает во время его поездок в зону

Актриса Светлана Иванова позитивно отозвалась о работе с Орбакайте
  • 19-08-2023, 07:45

Актриса Светлана Иванова позитивно отозвалась о работе с Орбакайте

Светлана Иванова позитивно отозвалась о работе с Кристиной Орбакайте. По словам артистки, ее коллега быстро влилась в коллектив на съемках «Теста на