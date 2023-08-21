Певец Данко заявил, что его не пригласили на «Маску» из-за мести Лолиты

Певец Данко заявил, что его не пригласили в шоу «Маска» из-за заговора против Лолиты.

«Cпросил у организаторов шоу, может ли это быть заговором против Лолиты? «Она в «Маске» имеет вес, является участницей и подругой членов жюри. У нас роман был в конце 2000-х, не очень хорошо расстались, может, это и ее проделки», — сказал музыкант.

Данко отметил, что он не восторге от творчества современных артистов. Подобную музыку певец сравнил с фастфудом, подчеркнув, что она ему не нравится. Исполнитель уверен, что большинство песен молодых артистов имеют «неестественное звучание»:

«Когда слушаю песни молодых певцов, у них неестественное звучание. Трудно это воспринимать. Не слушаю музыку, чтобы нервничать, напротив, слушаю музыку, чтобы расслабляться».