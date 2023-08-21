Певица Вика Цыганова дала достойный ответ оскорбившей россиян Лайме Вайкуле

Вика Цыганова заявила, что слова ее коллеги Лаймы Вайкуле по поводу СВО, а также о россиянах, ее не трогают.

"Я подобные интервью даже не смотрю. Некоторые глядят с брезгливостью на зажравшихся бабушек, потерявших стыд", — сказала артистка.

Певица добавила, что продвигаемые античеловеческие ценности ничего общего не имеют с национальными интересами РФ. Поэтому уход Вайкуле, Пугачевой и им подобных идут на пользу стране.

"Это против всего русского, наверное, правильно Лайма местом жительства выбрала историческую родину. Нам подобных ориентиров не нужно. У сбежавших звезд все в норме. Они занимаются мимикрией, обманом, подменой чувств", — резюмировала артистка.