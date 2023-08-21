Певица Вика Цыганова дала достойный ответ оскорбившей россиян Лайме Вайкуле

В Крыму проходит фестиваль молодого искусства «Таврида. АРТ». Он соединил не только молодые таланты, но и популярных артистов. Среди них певец
"Король эпизодов" - говорят про умершего Игоря Ясуловича. За плечами актера более 200 сыгранных ролей. "РГ" вспомнила три забавные роли артиста,
В возрасте 35 лет умер знаменитый украинский актер Алексей Хильский, который примкнул к ВСУ. Причиной смерти артиста стало ранение, пишут СМИ.
Умер известный мексиканский актер Давид Остроски, который прославился ролями в фильмах «Дикая Роза» и «Просто Мария». О смерти артиста пишет
Музыкальный баттл между Клавой Кокой и Niletto стал одним из ярких событий фестиваля RCC, который был посвящен 300-летию города. Выступили
Популярный певец Ярослав Дронов, который более известный россиянам как SHAMAN, признался, что его жена сильно переживает во время его поездок в зону