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Пригожин рассказал о миссии ЧВК «Вагнер» в Африке

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Пригожин рассказал о миссии ЧВК «Вагнер» в Африке
В Мире
Евгений Пригожин

Бойцы ЧВК «Вагнер» восстанавливают справедливость в странах Африки и эффективно сражаются с радикальными группировками, рассказал глава «Оркестра» Евгений Пригожин. 

Он подчеркнул, что ЧВК «Вагнер» выполняет все поставленные задачи и продолжает свою миссию на Черном континенте в интересах РФ.

«Работаем. Температура +50, все как мы любим. ЧВК "Вагнер" проводят РПД. Делает Россию еще более великой на всех континентах», — рассказал Пригожин.

Ранее СМИ сообщали, что бойцы ЧВК «Вагнер» успешно противостоят террористическим бандформированиям. Их работу поддерживают жители ЦАР и Мали. Помимо того, они проводят тренировки для местных военных, что повышает их боеспособность. 

Текст: Информационное агентство «Informing»

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