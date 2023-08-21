Пригожин рассказал о миссии ЧВК «Вагнер» в Африке

Бойцы ЧВК «Вагнер» восстанавливают справедливость в странах Африки и эффективно сражаются с радикальными группировками, рассказал глава «Оркестра» Евгений Пригожин.

Он подчеркнул, что ЧВК «Вагнер» выполняет все поставленные задачи и продолжает свою миссию на Черном континенте в интересах РФ.

«Работаем. Температура +50, все как мы любим. ЧВК "Вагнер" проводят РПД. Делает Россию еще более великой на всех континентах», — рассказал Пригожин.

Ранее СМИ сообщали, что бойцы ЧВК «Вагнер» успешно противостоят террористическим бандформированиям. Их работу поддерживают жители ЦАР и Мали. Помимо того, они проводят тренировки для местных военных, что повышает их боеспособность.