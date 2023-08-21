Пугачева сильно сдала в эмиграции и напоминает Зайцева в последний год своей жизни

Поклонников тревожит состояние Аллы Пугачевой. Недавно Примадонну сфотографировали с сигаретой в руке в компании Лаймы Вайкуле. Это вызвало у фанатов недоумение, поскольку певица утверждает, что много лет не курит. Также на последних фотографиях можно увидеть, как Алла Борисовна держит бокал вина, несмотря на запрет врачей на алкоголь.

Да и сам внешний вид Пугачевой не остался без внимания пользователей. Подписчики отметили, что выглядит 74-летняя певица вяло и едва передвигается без сторонней помощи.

По мнению поклонников, негативное воздействие на внешность и здоровье Примадонны оказали вредные привычки и пластические операции. Некоторые юзеры добавили, что народная артистка сейчас “напоминает им покойного модельера Вячеслава Зайцева в последний год жизни”.