«РГ»: Врачи России назвали две каши, от которых лучше отказаться

Манную и кукурузные каши врачи России назвали наименее полезными и порекомендовали есть другие каши. Они опасны из-за того, что представляют собой рафинированные углеводы, вызывающие резкий выброс инсулина, а также повышение сахара в крови.

Также эксперты рекомендуют сокращать количество сладкого в меню. Желательно увеличить потребление воды, а компоты и морсы варить без сахара. Сложные углеводы тоже нужно сократить в ежедневном меню, поскольку сахар истощает поджелудочную железу. Речь идет о выпечке, конфетах и тортах. В списке опасных продуктов рис, колбаса, консервы.

Что тогда есть на завтрак? Подойдут бутерброды, но с черным и серым хлебом из муки грубого помола. Есть желательно ячневую, гречневую, перловую кашу.



