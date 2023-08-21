Стареющая Кристина Орбакайте удивила поклонников внешним видом

Кристина Орбакайте посетила несколько стран и погостила у Аллы Пугачевой, которая перебралась в Юрмалу. Накануне она вышла на связь в соцсети и сообщила, что вскоре вернется к работе. Также певица поделилась планами на будущее, отметив, что она планирует отправится в Израиль и выступить в нескольких городах.

Во внешности артистки произошли изменения. Орбакайте применила «омолаживающие» фильтры, но даже это не помогло ей скрыть морщины вокруг глаз.

Поклонники заявили, что к Кристине подкралась старость. Кроме того, у Орбакайте они заметили сутулую походку. А еще комментаторы написали, что с возрастом она становится похожей на мать, однако в отличие от Примадонны, пока что не прибегает к услугам пластических хирургов.