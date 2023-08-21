Тонкая талия и сочные бедра: 56-летняя Рената Литвинова похвасталась фигурой в бикини

Рената Литвинова решила не отказывать себе в удовольствии. Она проводит последние дни августа на лазурном побережье. А на днях артистка опубликовала несколько новых снимков в своей социальной сети.

На фото она позирует на пляже в бикини и шляпе. Видно, что 56-летняя знаменитость пребывает в прекрасной физической форме. Между прочим, незадолго до отдыха популярная актриса обновила стрижку. Она отдала предпочтение еще более коротким волосам. Судя по всему, еще немного и артистка попросит стилиста о стрижке «под мальчика».

Добавим, что дочь Ренаты в настоящее время живет в Бельгии. Литвинова учится на дизайнера в Королевской академии изящных искусств Антверпена.