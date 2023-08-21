Умер ведущий артист московского театра «Эрмитаж» Алексей Шулин в возрасте 55 лет

Умер ведущий актер московского театра «Эрмитаж» Алексей Шулин. Заслуженный артист Российской Федерации ушел из жизни в возрасте 55 лет. Об этом проинформировал художественный руководитель учреждения Михаил Левитин.

«Его не стало вчера поздно вечером. Он скончался после тяжелой болезни, с которой несколько лет мужественно боролся», — сказал худрук «Эрмитажа».

Левитин добавил, что прощание с актеров состоится в среду, 23 августа.

Шулин работал в Мурманском областном театре драмы около 16 лет. Он исполнил роли в 20 постановках. В «Эрмитаже» артист играл в «Дон Кихоте», «Моей старшей сестре», «Короле Лире», «Изверге», «Зойкиной квартирой» и других.