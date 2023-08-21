В эфир выйдет обновленная версия музыкального проекта «Голос» с Егором Кридом

Осенью 2023 года на Первом канале выйдет обновленная версия музыкального телешоу "Голос. Уже не дети". Участниками вокального проекта станут самые яркие из конкурсантов прошлых лет.

Телевизионщики уже работают над обновленной версией знаменитой передачи. Отмечается, что в ней примут участие полюбившиеся в минувших сезонах вокалисты из детского "Голоса".

В жюри на этот раз вошли: певицы Пелагея и Полина Гагарина, исполнители Егор Крид и Дима Билан. Ведущей шоу станет Яна Чурикова. По предварительным данным, премьера станет долгожданной встречей с теми, за кого зрители переживали последние несколько лет.

Зрители увидят Данила Плужникова, Ярослава Дегтярева, Елизавету Качурак, Рутгеру Гарехт, Олесю Казаченко, Владислава Тюкина, Елизавету Трофимову, Мирона Проворова, Аделию Загребину, Анну Доровскую и многих других.