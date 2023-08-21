В Сети назвали 3-х знаменитых российских актеров, которые потеряли все

Дзен-канал "Ваша квартира" назвал 3-х отечественных знаменитых артистов, жизнь которых напоминает черную полосу. Первый - Александр Кавалеров. Его родственники выселили из собственной квартиры, поэтому пожилой артист остался ни с чем, а остаток своих дней провел в коммунальной квартире.

Еще один актер, который потерял все, Валерий Магдьяш, который прославился в шоу "Наша Russia". Благодаря успеху, он накопил деньги на жилье, но по пути в банк был ограблен. В настоящее время актеру очень несладко.

Третья знаменитость - Алексей Катышев. Дальнейшая карьера у него не задалась. Работая таксистом, его обвинили в нападении на женщину. В ходе разбирательств актер лишился своего дома. В 2006 году Алексей умер после избиения.



