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Вышел эпичный трейлер церемонии открытия gamescom-2023 с множеством игр

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Вышел эпичный трейлер церемонии открытия gamescom-2023 с множеством игр
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Фото из открытых источников

Вышел эпичный трейлер церемонии открытия gamescom 2023 — крупнейшей игровой выставки. О завершении работы над рекламным трейлером объявил журналист Джефф Кили.

В трейлере показали несколько значительных проектов, которые представят на шоу, в том числе Alan Wake 2, Call of Duty: Modern Warfare 3, Assassin’s Creed Mirage. Также сообщается, что на презентации раскроуют новые детали игр Mortal Kombat 1, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, Crimson Desert, Black Myth Wukong и других.

Шоу Opening Night Live состоится 22 августа. Начало - в 21:00 по московскому времени. Продлится мероприятие два часа. Это шоу важно для игровой индустрии, так как разные разработчики и издатели будут делиться информацией с широкой аудиторией о новых проектах.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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