Московский суд вынес приговор дезинсектору по делу об отравлении семьи арбузом

Дезинсектор Антон Котов приговорен к пяти годам за отравление арбузами в Москве

Московский Люблинский суд вынес приговор дезинсектору Антону Котову в рамках так называемого "арбузного дела". Котов был приговорен к пяти годам колонии общего режима за предоставление услуг, не соответствующих требованиям безопасности, что привело к смерти двух человек от отравления. Об этом сообщается в репортаже корреспондента "Известий" из судебного зала.

Кроме того, суд признал Котова обязанным выплатить штраф в размере 6 миллионов рублей в пользу стороны потерпевших. Ранее, 10 августа, обвинение потребовало приговорить обвиняемого к шести годам тюрьмы, в то время как защита настаивала на его оправдании.

Антон Котов, работник службы дезинфекции, был обвинен по статье 238 УК РФ, которая предусматривает ответственность за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека.

Трагедия произошла 10 сентября 2021 года, когда 61-летняя женщина и ее 15-летняя внучка купили арбуз в сети магазинов "Магнит" в Москве и вскоре умерли от отравления. Через три дня Роспотребнадзор предположил, что причиной отравления могло стать вещество, применявшееся для борьбы с насекомыми при обработке магазина. Эксперты позже подтвердили наличие в организмах обеих жертв вещества этиленгликоль и препарата "Цигатрин".

Антон Котов был задержан в сентябре 2021 года и арестован на два месяца. Затем суд смягчил меру пресечения до домашнего ареста, а позднее наложил запрет на определенные действия. Вину Котов не признал.