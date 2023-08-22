Алексей Панин обозвал Дмитрия Дюжева «самым мерзопакостным человеком»

Алексей Панин и Дмитрий Дюжев стали героями фильма «Жмурки». Их крепкая дружба закончилась, как только они уходили из кадра. Между ними актерами в реальной жизни были непростые отношения, о чем заявил сам Панин. Своего коллегу он назвал «самым мерзопакостным человеком» в жизни.

Как отметил Алексей, Дмитрий всегда имел странности, а сейчас он совершенно «другой». Также скандальный артист отметил, что Дюжев часто употреблял и употребляет запрещенные вещества, поэтому порекомендовал ему обратиться к врачу.

Панин добавил, что Дюжев затаил обиду на него. И связана она не с разными взглядами на жизнь, а в неразделенной любви. Давно на тусовке у друзей Алексей отбил у актера Анастасию Меськову, с которой тот состоял в романтических отношениях.