Гагарина показала, как проходят съемки шоу «Голос» с Кридом, Пелагеей, Биланом

Полина Гагарина заявила, что на «Мосфильме» начались съемки новой версии шоу «Голос. Уже не дети». Об этом артистка написала в своих соцсетях и разместила видео.

Как известно, на Первый канал вернется шоу «Голос. Дети» в обновленном формате. Теперь в вокальном проекте примут участие талантливые участники предыдущих 10-ти сезонов, которые выросли и набрались опыта.

Участниками программы стали Ярослава Дегтярева, Данил Плужников, Елизавета Качурак, а также Рутгер Гарехт. Что касается членов жюри, то кресла наставников заняли певицы Пелагея и Полина Гагарина, Егор Крид, Дима Билан.

«Вот так сезон!» — подписала виде Полина.

Обнародовал фото со съемок и Крид.

«Где я и как тут оказался?» — пошутил Егор, который недавно вернулся в Москву из Лос-Анджелеса.





