Гроб Игоря Ясуловича усыпан цветами, а рядом сидит убитая горем жена

В Театре юного зрителя в Москве продолжается церемония прощания с умершим Игорем Ясуловичем. Усыпанный цветами гроб артиста окружили его родные и близкие люди. Рядом находится жена Игоря Николаевича, с которой они прожили 60 лет.

С Натальей Егоровой актер познакомился в юности. Их совместная жизнь была примером для многих, кто знал пару. За все годы у супругов не было семейных скандалов, между ними царила любовь, понимание, поддержка.

Вдове и сыну Ясуловича выражают слова соболезнования. Друзья и знакомые подходят и обнимают убитую горем вдову…

Игорь Ясулович умер на 82-м году жизни после тяжелого заболевания. Он прославился в России десятками ролей в популярных советских проектах — «Бриллиантовой руке», «12 стульев» и многих других.