Экс-депутат Худяков заявил, что у Аллы Пугачевой началась депрессия

Экс-депутат Роман Худяков высказался о вредных привычках Аллы Пугачевой. После эмиграции Примадонна начала пить и курить. Недавно ее заметили на фестивале Вайкуле с сигаретой в руках и бокалом вина. 74-летняя певица демонстративно дымила.

Как говорит Худяков, у Пугачевой началась депрессия. Благодаря курению и алкоголю она хочет подавить тревогу. По мнению общественного деятеля, пагубные привычки появились у Аллы Борисовной «от отчаяния». Депутат также отметил, что эстрадной звезде с хроническими болезнями запрещено употреблять спиртные напитки.

«От щитовидки и подагры до проблем с сердцем. Какое может быть курение и какой алкоголь?» — заметил Худяков. Общественник считает, что Пугачеву с таким образом жизни скоро за границей «похоронят». Ответственность происходящее он возложил на ее молодого мужа, за которым «она сбежала из РФ».



