Критик Бабичев посоветовал рэперу Моргенштерну* поехать на передовую

Евгений Бабичев посоветовал рэперу Моргенштерну* (признана иноагентом) отправиться в зону проведения специальной военной операции с концертом. Вполне возможно, только после этого скандальному артисту удастся наладить свою карьеру в РФ.

«Наши артисты не нужны никому, кроме нас. Эти разговоры, что мы молодые и креативные, возьмем и покорим западный рынок — сколько было подобных разговоров. Но ни один артист за границей карьеру не построил», — сказал музыкальный критик.

Эксперт считает, что усидеть на двух стульях не удастся, поэтому посоветовал рэп-певцу взять пример с солиста «Зверей» Романа Билыка и поехать с концертом на передовую.

Бабичев добавил, что в случае возвращения на родину Моргенштерну* нужно задуматься над сменой своего имиджа для того, чтобы вновь привлечь к себе интерес российской публики.

* Признан Минюстом иностранным агентом в России