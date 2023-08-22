Mash: фильм «Барби» появится в российских кинотеатрах 9 сентября

Кинотеатры Москвы начали продавать билеты на «Барби». Начало показа фильма планируется на 9 сентября, пишет Mash. Как сообщает издание, предстоящая картина выйдет на экраны в оригинальной, а не перекопированной версии. Ленту будут сопровождать качественные изображения и профессиональный, многоголосый дубляж.

Фильм покажут по предсеансовому обслуживанию. Инимы словами, он пройдет перед трансляцией главного фильма. По аналогичной схеме выходили новинки «Аватар», «Шазам! Ярость богов», «Человек-муравей и Оса: Квантомания».

Отметим, в июле сообщалось, что «Барби» выйдет в РФ не ранее осени, так как голливудские мейджоры вычислили схему поставок пиратских копий. Основным поставщиком оказались казахстанские кинотеатры.