Одесский академический театр им. Василия Василько могут закрыть, поскольку в труппе осталось девять мужчин-актеров.

По данным и.о. главного режиссера Украинского театра Александра Самусенко, третью часть состава мобилизовали. Заслуженный артист Павел Чирва вышел на улицу для того, чтобы распечатать текст роли для репетиций, но его сотрудники военкомата задержали и отправили на фронт. Актер, к слову, заявлен в 9-ти постановках.

Главный военком Приморского района Одессы в ответ на обращение сотрудников Украинского театра сообщил, что у военкомата превышения полномочий нет.