Самонастраивающуюся систему широкополосной связи, которая способна объединить управление и передачу информации с 20 БПЛА, создали сотрудники петербургского научно-производственного предприятия "Радар ммс". Об этом пишут СМИ, ссылаясь на сведения исполнительного директора компании Ивана Анцева.

По имеющимся данным, система связи завязывает на центральный комплекс 20 абонентов, передающих друг другу информацию и создавая самонастраивающуюся интеллектуальную шапку связи. Ее работу обеспечивают особые терминалы, которые являются базами, ретрансляторами и абонентами одновременно.

При помощи новой разработки можно передавать данные со скоростью до 100 мегабит в секунду, взаимодействуя с 20 абонентами, включая беспилотники. Радиус действия зависит от антенны, мощности приемопередатчика, его размещения, порой достигая 100 километров.