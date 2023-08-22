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Парапсихолог Джулия Лу заявила о крахе отношений Аллы Пугачевой и ее супруга

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Парапсихолог Джулия Лу заявила о крахе отношений Аллы Пугачевой и ее супруга
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Фото из открытых источников

Парапсихолог Джулия Лу заявила, что Алла Пугачева и ее молодой супруг Максим Галкин* стали другими людьми после переезда из России. По мнению эксперта, в будущем пару ждет крах отношений и расставание.

Как считает Лу, предстоящий развод подорвет Аллу Борисовну, хотя уже сейчас супруги стали друг другу чужими людьми. В связи с этим парапсихолог не верит, что супруги останутся вместе.

Джулия подчеркнула, что Примадонна с мужем на людях изображают идеальную пару, однако на самом деле между ними давно нет теплого общения. Такая ситуация возникла после переезда.

Ей очень тяжело, она знает, что все заслуги разрушены. Аллу ждут проблемы со здоровьем, связанные с психической и нервной системой. В итоге она останется совершенно одна, - прогнозирует эксперт.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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