Пелагея предстала в ярком образе на съемках телешоу «Голос. Уже не дети»

На «Мосфильме» в столице стартовали съемки обновленного телешоу «Голос. Уже не дети». Певица Пелагея обнародовала новые фото из студии на странице в соцсети.

На снимках видно, что артистка предстала в ярком образе. Она отдала предпочтение длинному платью в сиренево-голубых тонах с ремнем, дополнив его серьгами с перьями.

«Первый приступил к съемкам нового сезона «Голос. Дети». Звезды разных лет возвращаются повзрослевшими, накопившими опыта, исполнительского мастерства. Чтобы посмотреть на других и себя показать», — пишет исполнительница.

Нелишне сказать, что шоу вернется в новом формате. Теперь в нем будут принимать участие ребята из минувших сезонов. Телезрителей, жюри и участников ждет удивительное приключение.