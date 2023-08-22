Певица Слава проводит отпуск с изменившим ей мужем Анатолием Данилицким

Анастасия Сланевская (певица Слава) в минувшем году откровенно призналась, что она приняла решение уйти от супруга, который ее старше на 28 лет. Поводом для расставания с Анатолием Данилицким стала измена.

Однако, судя по всему, артистка забыла обиды и сейчас экс-супруги замечательно проводят вместе свободное время. Накануне артистка похвасталась видео с отдыха с бизнесменом. В кадре предприниматель смешивает в пляжном баре коктейли.

"Моя любовь, Толя! Вот коктейль любимый для вас", — написала под видео Слава.

Отметим, пара рассталась после 18 лет жизни. Недавно эстрадная звезда сообщила, что решила дать избраннику второй шанс, и сейчас им очень хорошо с вместе, а отношения стали более доверительные и крепкие.