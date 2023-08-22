Появились подробности смерти 80-летнего итальянского певца Тото Кутуньо

Известный во всем мире итальянский певец Тото Кутуньо умер сегодня, 22 августа. Знаменитого артиста не стало в 16:00 в больнице Милана. АЗвезде исполнилось 80 лет.

Информацию о кончине Тото подтвердил его менеджер Данило Манкузо. По информации мужчны, Кутуньо ушел из жизни после продолжительной борьбы с тяжелым онкологическим заболеванием. За несколько месяцев до своей смерти прославленному певцу стало хуже. Поэтому было решено госпитализировать музыканта в одну из клиник Сан-Раффаэле.

Также нужно напомнить, что в 2009 году певец взял в карьере паузу. Такое решение он принял из-за обнаруженного рака. Артист прошел курс химиотерапии. Также он перенес операцию по удалению одной почки. После этого исполнитель на некоторое время вернулся к работе.