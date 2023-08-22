Сиделка Киркорова-старшего рассказала об их отношениях с Бедросом

Бедрос Киркоров шокировал россиян, когда решил развестись со своей женой. После этого в СМИ появились том, что у артиста имеется роман с молодой помощницей Еленой. Слухи не подтвердились, а спустя некоторое время сиделка у отца поп-короля сменилась.

Теперь поклонники подозревают Бедроса Киркорова в романтических отношениях с ней, но новая сиделка это опровергает. Он раскрыла журналистам МК суть их отношений.

Как заявила Олеся Мельникова, она с любовью и теплотой относится к исполнителю, однако, несмотря на это, между ними нет романа. Ее задача - помогать артисту. Женщина готовит Киркорову-старшему пищу, помогает с приемом лекарственных средств, находится с ним весь день.

«К Бедросу Филипповичу отношусь с теплом, уважением, любовью, как к порядочному, светлому, доброму человеку», - сказала Мельникова.