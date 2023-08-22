Сиделка Киркорова-старшего рассказала об их отношениях с Бедросом

"Король эпизодов" - говорят про умершего Игоря Ясуловича. За плечами актера более 200 сыгранных ролей. "РГ" вспомнила три забавные роли артиста,
Музыкальный баттл между Клавой Кокой и Niletto стал одним из ярких событий фестиваля RCC, который был посвящен 300-летию города. Выступили
Создатели проекта «АвторА», проходящего в рамках музыкального фестиваля «Таврида.АРТ», попытались заставить Любовь Успенскую на выступление одеть
Полина Гагарина заявила, что на «Мосфильме» начались съемки новой версии шоу «Голос. Уже не дети». Об этом артистка написала в своих соцсетях и
Бывший супруг известной телеведущей Ксении Бородиной Курбан Омаров начал отношения с новой девушкой. Он счастлив с визажистом Валерией. Мужчина часто
28 августа 2023 года, в следующий понедельник, в эфиры Первого канала выйдет ток-шоу «Давай поженимся». Об этом сообщает пресс-служба канала.