Татьяна Навка опубликовала редкое фото дочери от Дмитрия Пескова

Дочь Татьяны Навки и Дмитрия Пескова отпраздновала свой очередной день рождения. В честь 9-летия девочки прославленная фигуристка разместила редкое фото дочери в соцсетях.

Снимок спортсменка подписала трогательным поздравлением. Навка пожелала наследнице быть счастливой, наслаждаться беззаботным детством, при этом не терять непосредственность:

Мой маленький лебедь, мое продолжение, моя любовь, с днем рождения тебя! - пишет жена пресс-секретаря президента в аккаунте.

Подписчики Татьяны осыпали Надежду поздравлениями:

«Ой, как сильно Надя изменилась! Совсем взрослая!»,

«Дорогая, поздравляю! Пусть девочка будет счастлива!»,

«Тонюсенькая, хорошенькая, просто прелесть!»,

«Наденька, здоровья, успехов, всего самого доброго!» - написали подписчики.