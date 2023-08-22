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Татьяна Навка опубликовала редкое фото дочери от Дмитрия Пескова

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Татьяна Навка опубликовала редкое фото дочери от Дмитрия Пескова
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Фото из открытых источников

Дочь Татьяны Навки и Дмитрия Пескова отпраздновала свой очередной день рождения. В честь 9-летия девочки прославленная фигуристка разместила редкое фото дочери в соцсетях.

Снимок спортсменка подписала трогательным поздравлением. Навка пожелала наследнице быть счастливой, наслаждаться беззаботным детством, при этом не терять непосредственность:

Мой маленький лебедь, мое продолжение, моя любовь, с днем рождения тебя! - пишет жена пресс-секретаря президента в аккаунте.

Подписчики Татьяны осыпали Надежду поздравлениями:

«Ой, как сильно Надя изменилась! Совсем взрослая!»,
«Дорогая, поздравляю! Пусть девочка будет счастлива!»,
«Тонюсенькая, хорошенькая, просто прелесть!»,
«Наденька, здоровья, успехов, всего самого доброго!» - написали подписчики.

 

Текст: Информационное агентство «Informing»

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