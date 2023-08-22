У Гузеевой и Сябитовой на ток-шоу «Давай поженимся» появится необычный помощник

Популярное свадебное ток-шоу "Давай поженимся" вскоре вернется в эфиры Первого канала. Произойдет это уже в конце августа. Об этом сообщила пресс-служба федерального телеканала.

Стало известно, что для нового сезона передачи создатели подготовили новую студию. К тому же, у бессменных ведущих Ларисы Гузеевой и Розы Сябитовой появится необычный помощник. Речь идет об искусственном интеллекте, который будет участникам давать советы и делать прогнозы касательно возможных любовных союзов.

"Я волнуюсь, как зрителю после перерыва нас примут. Меня радуют новые декорации, современные и модные, находиться там одно удовольствие. Герои будут разные, но все хотят семью и счастью", – призналась Гузеева.

По словам ведущей, главной целью обновленного шоу станет создание здоровых отношений и создание семьи между участниками.