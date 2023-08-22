Yandex.RTB

У Гузеевой и Сябитовой на ток-шоу «Давай поженимся» появится необычный помощник

Image 16+
У Гузеевой и Сябитовой на ток-шоу «Давай поженимся» появится необычный помощник
Знаменитости
Фото из открытых источников

Популярное свадебное ток-шоу "Давай поженимся" вскоре вернется в эфиры Первого канала. Произойдет это уже в конце августа. Об этом сообщила пресс-служба федерального телеканала.

Стало известно, что для нового сезона передачи создатели подготовили новую студию. К тому же, у бессменных ведущих Ларисы Гузеевой и Розы Сябитовой появится необычный помощник. Речь идет об искусственном интеллекте, который будет участникам давать советы и делать прогнозы касательно возможных любовных союзов.

"Я волнуюсь, как зрителю после перерыва нас примут. Меня радуют новые декорации, современные и модные, находиться там одно удовольствие. Герои будут разные, но все хотят семью и счастью", – призналась Гузеева.

По словам ведущей, главной целью обновленного шоу станет создание здоровых отношений и создание семьи между участниками.

Текст: Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
Ученые КНР разработали унитаз, к которому ничего не пристает

Сегодня, 13:04

В Екатеринбурге суд освободил отца погибшего шестилетнего мальчика Далера Бобиева

Сегодня, 12:57

Гроб Игоря Ясуловича усыпан цветами, а рядом сидит убитая горем жена

Сегодня, 12:56

Певица Слава проводит отпуск с изменившим ей мужем Анатолием Данилицким

Сегодня, 12:36

Сиделка Киркорова-старшего рассказала об их отношениях с Бедросом

Сегодня, 12:27

Экс-депутат Худяков заявил, что у Аллы Пугачевой началась депрессия

Сегодня, 12:17

У Гузеевой и Сябитовой на ток-шоу «Давай поженимся» появится необычный помощник

Сегодня, 11:59

Алексей Панин обозвал Дмитрия Дюжева «самым мерзопакостным человеком»

Сегодня, 11:51

Mash: фильм «Барби» появится в российских кинотеатрах 9 сентября

Сегодня, 11:45

Татьяна Навка опубликовала редкое фото дочери от Дмитрия Пескова

Сегодня, 08:59

Парапсихолог Джулия Лу заявила о крахе отношений Аллы Пугачевой и ее супруга

Сегодня, 08:52

Пелагея предстала в ярком образе на съемках телешоу «Голос. Уже не дети»

Сегодня, 08:24

Гагарина показала, как проходят съемки шоу «Голос» с Кридом, Пелагеей, Биланом

Сегодня, 08:23

«Давай поженимся» возвращается в эфиры Первого канала 28 августа

Сегодня, 08:10

Паулс не пустил Пугачеву на прощание с умершей женой

Вчера, 20:13

Певец Данко заявил, что его не пригласили на «Маску» из-за мести Лолиты

Вчера, 20:03

Тонкая талия и сочные бедра: 56-летняя Рената Литвинова похвасталась фигурой в бикини

Вчера, 18:12

Певица Вика Цыганова дала достойный ответ оскорбившей россиян Лайме Вайкуле

Вчера, 17:50

В Сети назвали 3-х знаменитых российских актеров, которые потеряли все

Вчера, 17:25

Не прошло и 40 дней со дня смерти мужа: Натали в мини-платье вышла на сцену

Вчера, 13:32

Умер «король эпизодов» Игорь Ясулович: Три забавные роли актера
  • 20-08-2023, 12:51

Умер «король эпизодов» Игорь Ясулович: Три забавные роли актера

"Король эпизодов" - говорят про умершего Игоря Ясуловича. За плечами актера более 200 сыгранных ролей. "РГ" вспомнила три забавные роли артиста,

E1.RU: Клава Кока победила Niletto в баттле к 300-летию города Екатеринбурга
  • 20-08-2023, 09:18

E1.RU: Клава Кока победила Niletto в баттле к 300-летию города Екатеринбурга

Музыкальный баттл между Клавой Кокой и Niletto стал одним из ярких событий фестиваля RCC, который был посвящен 300-летию города. Выступили

Певица РФ Любовь Успенская призналась, что ее хотели отправить на Северный полюс
  • 20-08-2023, 09:34

Певица РФ Любовь Успенская призналась, что ее хотели отправить на Северный полюс

Создатели проекта «АвторА», проходящего в рамках музыкального фестиваля «Таврида.АРТ», попытались заставить Любовь Успенскую на выступление одеть

Гагарина показала, как проходят съемки шоу «Голос» с Кридом, Пелагеей, Биланом
  • Сегодня, 08:23

Гагарина показала, как проходят съемки шоу «Голос» с Кридом, Пелагеей, Биланом

Полина Гагарина заявила, что на «Мосфильме» начались съемки новой версии шоу «Голос. Уже не дети». Об этом артистка написала в своих соцсетях и

Бывший муж Ксении Бородиной Курбан Омаров снял на видео, как плачет его новая девушка
  • 20-08-2023, 08:58

Бывший муж Ксении Бородиной Курбан Омаров снял на видео, как плачет его новая девушка

Бывший супруг известной телеведущей Ксении Бородиной Курбан Омаров начал отношения с новой девушкой. Он счастлив с визажистом Валерией. Мужчина часто

«Давай поженимся» возвращается в эфиры Первого канала 28 августа
  • Сегодня, 08:10

«Давай поженимся» возвращается в эфиры Первого канала 28 августа

28 августа 2023 года, в следующий понедельник, в эфиры Первого канала выйдет ток-шоу «Давай поженимся». Об этом сообщает пресс-служба канала.