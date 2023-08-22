Волочкова заявила, что вступилась за Киркорова после скандала

Анастасия Волочкова рассказала о конфликте с Аленой Жигаловой и попытках журналистки настроить против нее Филиппа Киркорова. Об этом сама балерина сообщила в шоу «Личность».

По словам бывшей солистки Большого театра, ведущая попыталась заставить поп-короля говорить о ней неприятные вещи, но отношение Филиппа к ней не изменилось. Недавно они встретились и хорошо пообщались.

Киркорова Волочкова назвала другом и призналась, как поддержала когда-то в сложной ситуации. Анастасия напомнила, что более десяти лет назад протянула артисту руку помощи, когда у него был скандал с женщиной, на которую он напал и потаскал за волосы. Несмотря на все слухи, для Волочковой это было совершенно неважно.

Некоторые знаменитости предложили объявить поп-королю бойкот и не выходить на одну сцену вместе с ним, но танцовщица сообщила, что ранее эти люди «лизали ему ноги» и просились на концерты.