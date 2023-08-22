Звезда «Сватов» Анатолий Васильев высказался о Пугачевой, которую знал лично

Анатолий Васльев заявил, что для него стало неприятным сюрпризом поведение Аллы Борисовной Пугачевой, которая после начала СВО уехала из РФ в Израиль и обозвала россиян нелицеприятными словами.

«Давно с Аллой знаком. Она была всегда— видел своими глазами — резкая, по разному поводу. Могла многое себе позволить и такое сказать, очень неожиданное, резкое чересчур. Ей это все прощалось, в стране ее любили за ее песни — столько женских судеб было в них воплощено. Она многое сделала для эстрады. Женские мотивы были лучшими в ее творчестве — во всех выступлениях. Зрители верили ей. То, про что пела, — было хорошо знакомо, было по-нашему, как мы живем. Мы к этому очень привыкли. Хотя не привыкли, что народ наш оскорбляют», - сказал актер.

Васильеву трудно понять, как Примадонна могла себе позволить слова о холопах и рабах по отношению к зрителям, которые ее носили десятки лет на руках.