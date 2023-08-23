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Певица Светикова заявила, что ее ругают за отказ выйти замуж за Тото Кутуньо

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Певица Светикова заявила, что ее ругают за отказ выйти замуж за Тото Кутуньо
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Фото из открытых источников

Певица Светлана Светикова скончавшегося певца Тото Кутуньо назвала легендой. Как отметила она, на сцене с музыкантом всегда себя ощущала привлекательной женщиной, а этот флирт будет всегда помнить.

«Дуэт с Кутуньо никогда не забуду. Он легенда. Выйдя на сцену с ним, может быть, впервые себя ощутила привлекательной женщиной. Мне было 23 года, не ожидала страстного отношения. Это испугало и покорило меня. Его невероятный внутренний импульс, обожание женщин, страсть. Его музыка об этом сама говорит. Меня спрашивают и ругают за то, что не вышла за него замуж. Но уверена, что это был красивый флирт, не более. Этот флирт буду всегда помнить! Светлая память очень великому человеку», — отметила Светикова.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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