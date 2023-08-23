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С 1 сентября в России изменятся правила отпуска лекарств в аптеках

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С 1 сентября поменяются правила продажи лекарств по рецепту. Теперь фармацевт, отпуская лекарство, должен внести данные в систему «Честный знак». Это нацелено на борьбу с самолечением и касается не всех рецептурных препаратов.

С первого дня сентября ужесточается контроль над некоторыми прапаратами.

- Наркотические средства, психотропные вещества.

- Комбинированные препараты, где наркотические и психотропные вещества есть в малых количествах.

- Препараты с сильнодействующими или ядовитыми веществами.

- Некоторые гормональные препараты.

- Препараты для прерывания беременности — мифепристон и мизопростол.

Добавим, что обезболивающих и жаропонижающих, лекарственных средств от боли в горле и большинства антибиотиков данное нововведение не коснется.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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