С 1 сентября в России изменятся правила отпуска лекарств в аптеках

С 1 сентября поменяются правила продажи лекарств по рецепту. Теперь фармацевт, отпуская лекарство, должен внести данные в систему «Честный знак». Это нацелено на борьбу с самолечением и касается не всех рецептурных препаратов.

С первого дня сентября ужесточается контроль над некоторыми прапаратами.

- Наркотические средства, психотропные вещества.

- Комбинированные препараты, где наркотические и психотропные вещества есть в малых количествах.

- Препараты с сильнодействующими или ядовитыми веществами.

- Некоторые гормональные препараты.

- Препараты для прерывания беременности — мифепристон и мизопростол.

Добавим, что обезболивающих и жаропонижающих, лекарственных средств от боли в горле и большинства антибиотиков данное нововведение не коснется.