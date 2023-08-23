С 1 сентября в России изменятся правила отпуска лекарств в аптеках

Дейв Николс перечислил первые симптомы рака кишечника. По словам врача, в большинстве случаев недуг обнаруживают на поздней стадии. Эксперт заявил,
Возбудитель болезни легионеров (легионеллез), может жить в местах с влажным воздухом. Об этом говорит доктор медицинских наук, завкафедрой
Как пишет The Guardian, 64-летня женщину, которая проживает на юго-востоке Нового Южного Уэльса (Австралия) впервые госпитализировал в больницу в
Ученые из Бельгии протестировали соломинки из магазинов и ресторанов. Большинство содержали химические вещества PFAS, сообщает NBCNews. Их широко
Некоторые продукты питания не только не полезны, но могут привести к развитию онкологических болезней. Об этом говорит врач Андрей Фарбер. По словам
К советам своего лечащего врача прислушивается лишь половина российских пациентов. О таких данных говорят специалисты из аналитического центра НАФИ,