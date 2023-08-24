Актер «Сватов» Васильев ответил на слова Ивара Калныньша о низких гонорарах в СССР

28 августа 2023 года, в следующий понедельник, в эфиры Первого канала выйдет ток-шоу «Давай поженимся». Об этом сообщает пресс-служба канала.
Полина Гагарина заявила, что на «Мосфильме» начались съемки новой версии шоу «Голос. Уже не дети». Об этом артистка написала в своих соцсетях и
Певица Светлана Светикова скончавшегося певца Тото Кутуньо назвала легендой. Как отметила она, на сцене с музыкантом всегда себя ощущала
Народный артист Борис Щербаков выразил соболезнования в связи со смертью Игоря Ясуловича. Он назвал своего умершего коллегу грандиозным актером, а
Клава Кока регулярно общается с поклонниками в соцсетях. На днях певица разместила новый пост и призналась, что она состоит в отношениях, но личность
Дзен-канал "Ваша квартира" назвал 3-х отечественных знаменитых артистов, жизнь которых напоминает черную полосу. Первый - Александр Кавалеров. Его