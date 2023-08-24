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Актер «Сватов» Васильев ответил на слова Ивара Калныньша о низких гонорарах в СССР

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Актер «Сватов» Васильев ответил на слова Ивара Калныньша о низких гонорарах в СССР
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Фото из открытых источников

Анатолий Васильев, звезда "Сватов", высказал недовольство по поводу заявлений коллеги Ивара Калныньша. Актера задел заявление о советском прошлом и низких гонорарах в СССР.

Васильев заявил, что если Калныньш хочет забыть о том времени, должен вернуть гонорары, которые ему в стране платили:

«Не знаю, с кем соревнуется, у кого больше, меньше. У него было все нормально. Жили в одной стране, в Советском Союзе. Я в одном месте Союза работал, он - в другом. Вот вся разница. Деньги получали одни и те же. Он свои гонорары с Голливудом сравнил? Пусть  там бы снимался. Что-то его никто не звал туда», - сказал Васильев.

Артист добавил, что советское кино сделало Калныньша знаменитым и помогло в его карьере, поэтому подобные слова звучат сейчас неправдив и даже обдно. Как подчеркнул Анатолий Александрович резюмировал, что без поддержки российской киноиндустрии Калныньш не смог бы достичь таких высот.

 

Текст: Информационное агентство «Informing»

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