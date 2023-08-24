Актеры из сериала «Сваты», который вышел на экраны в 2008 году, рассказали, как поменялось их мнение о Владимире Зеленском. Ситком снимала украинская студия «Квартал 95», основанная президентом Украины.

По словам народного артиста России Анатолия Васильева, Зеленский был хорошим продюсером и комиком, но превратился в политическую марионетку. Актер уверен, что КВНщик мог избежать конфликта с РФ, но стал пешкой.

Татьяна Кравченко призналась, что у нее сложилось положительное впечатление от Владимира. Сегодня она возмущена словами и решениями украинского лидера. Речь идет о запрете на использование русского языка и сжигании русских книг.

Федор Добронравов также поделился своими впечатлениями о съемках. Он упомянул о встречах с Зеленским, который показался актеру адекватным человеком.

Инна Королева рассказала, что в 2017 году Владимир финансировал съемки 7-го сезона за собственные средства и был обеспокоен, что Добронравову запретили въезд в Украину.