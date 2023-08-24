Александра Рашель: «Хайдаров просто изуродовал Филиппа Киркорова»

в Москве состоялась пресс-конференция «Силиконовый бунт: кто заплатит за ошибки хирургов?». На эту тему порассуждали адвокат Славы и Любови Успенской Елена Сенина, а также адвокат Людмила Айвар и президент Ассоциации жертв пластической хирургии Александра Рашель.

Как заявила последняя, знаменитости играют важную роль в продвижении недобросовестных врачей, хотя наказать их за подобную рекламу нельзя.

«Филипп Киркоров его рекламирует (Тимура Хайдарова) утром, днем, ночью. Простые люди смотрят на это. Если взять его пластические операции, он что он ему сделал красивые операции? Изуродовал человека! Просто изуродовал не старого и красивого мужчину. Народ же ведется. Поэтому у него большое количество клиентов», — отметила Рашель.



