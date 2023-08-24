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Царьград: Составлен список артистов, которые покинули Россию после начала СВО

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Царьград: Составлен список артистов, которые покинули Россию после начала СВО
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Фото из открытых источников

Составлен список артистов, покинувших Россию после начала СВО. Многие при єтом не планируют никогда возвращаться назад.

Алла Пугачева и Максим Галкин* осудили СВО и уехали в числе первых в Израиль. Комик активно гастролирует по миру, а Примадонна занимается детьми.

Покинула Россию Светлана Лобода. Она живет в Латвии, где зарабатывает намного меньше. Но возвращаться назад в РФ категорически отказывается.

Вера Брежнева уехала в марте 2022 года с мужем Константином Меладзе. Сперва артистка была в Польше, по данным источников, живет в Латвии.

В марте минувшего года вместе с детьми уехала в Латвию актриса Чулпан Хаматова. Там карьера артистки пошла на спад.

Позже покинула родину группа Little Big. Ее участники обосновались в США. Музыканты пожаловались, что их доходы заметно упали и  приходится на всем экономить.

Дмитрий Назаров с женой Ольгой Васильевой отправились во Францию после увольнения пары из МХТ Чехова. Как у многих других звезд, их доходы существенно сократились.

* Признан иноагентом в России

Текст: Информационное агентство «Informing»

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