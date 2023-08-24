Yandex.RTB

Илон Маск не поверил в смерть Пригожина: «Это психологическая операция»

Image 16+
Илон Маск не поверил в смерть Пригожина: «Это психологическая операция»
Знаменитости
Фото из открытых источников

Илон Маск не поверил в смерть основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, который разбился в авиакатастрофе в Тверской области. Бизнесмен не исключает, что это попросту "психологическая операция".

По мнению американского бизнесмена, основателя компании SpaceX Илон Маск, который ответл на  пост одного из пользователей соцсети, то это могла быть "психологическая операция", которая "не заставила себя долго ждать".

"Дольше, чем ожидал. Есть шанс, что это психологическая операция", - написал Маск.

Заметим, о крушении самолета доложено президенту США Джо Байдену. Как ответил американский лидер, он вовсе не удивлен, хотя не знает, что случилось на самом деле.

По словам представителя Совета национальной безопасности Штатов Эдриена Уотсона, если сведения о гибели основателя частной военной компании подтвердятся, "это не должно стать ни для кого не стать сюрпризом".

Текст: Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
Актер «Сватов» Васильев ответил на слова Ивара Калныньша о низких гонорарах в СССР

Сегодня, 08:48

«МК» выяснил, что на самом деле сгубило главу ЧВК «Вагнер» Пригожина

Сегодня, 08:43

Илон Маск не поверил в смерть Пригожина: «Это психологическая операция»

Сегодня, 08:34

Певица Светикова заявила, что ее ругают за отказ выйти замуж за Тото Кутуньо

Вчера, 04:19

Критик Бабичев посоветовал рэперу Моргенштерну* поехать на передовую

22-08-2023, 20:22

Волочкова заявила, что вступилась за Киркорова после скандала

22-08-2023, 20:15

Появились подробности смерти 80-летнего итальянского певца Тото Кутуньо

22-08-2023, 20:09

Звезда «Сватов» Анатолий Васильев высказался о Пугачевой, которую знал лично

22-08-2023, 20:02

МК: В Одесском академическом театре им. Василько из-за мобилизации закончились актеры

22-08-2023, 19:38

Гроб Игоря Ясуловича усыпан цветами, а рядом сидит убитая горем жена

22-08-2023, 12:56

Певица Слава проводит отпуск с изменившим ей мужем Анатолием Данилицким

22-08-2023, 12:36

Сиделка Киркорова-старшего рассказала об их отношениях с Бедросом

22-08-2023, 12:27

Экс-депутат Худяков заявил, что у Аллы Пугачевой началась депрессия

22-08-2023, 12:17

У Гузеевой и Сябитовой на ток-шоу «Давай поженимся» появится необычный помощник

22-08-2023, 11:59

Алексей Панин обозвал Дмитрия Дюжева «самым мерзопакостным человеком»

22-08-2023, 11:51

Mash: фильм «Барби» появится в российских кинотеатрах 9 сентября

22-08-2023, 11:45

Татьяна Навка опубликовала редкое фото дочери от Дмитрия Пескова

22-08-2023, 08:59

Парапсихолог Джулия Лу заявила о крахе отношений Аллы Пугачевой и ее супруга

22-08-2023, 08:52

Пелагея предстала в ярком образе на съемках телешоу «Голос. Уже не дети»

22-08-2023, 08:24

Гагарина показала, как проходят съемки шоу «Голос» с Кридом, Пелагеей, Биланом

22-08-2023, 08:23

«Давай поженимся» возвращается в эфиры Первого канала 28 августа
  • 22-08-2023, 08:10

«Давай поженимся» возвращается в эфиры Первого канала 28 августа

28 августа 2023 года, в следующий понедельник, в эфиры Первого канала выйдет ток-шоу «Давай поженимся». Об этом сообщает пресс-служба канала.

Гагарина показала, как проходят съемки шоу «Голос» с Кридом, Пелагеей, Биланом
  • 22-08-2023, 08:23

Гагарина показала, как проходят съемки шоу «Голос» с Кридом, Пелагеей, Биланом

Полина Гагарина заявила, что на «Мосфильме» начались съемки новой версии шоу «Голос. Уже не дети». Об этом артистка написала в своих соцсетях и

Певица Светикова заявила, что ее ругают за отказ выйти замуж за Тото Кутуньо
  • Вчера, 04:19

Певица Светикова заявила, что ее ругают за отказ выйти замуж за Тото Кутуньо

Певица Светлана Светикова скончавшегося певца Тото Кутуньо назвала легендой. Как отметила она, на сцене с музыкантом всегда себя ощущала

Народный артист РФ Щербаков назвал неповторимым умершего Ясуловича
  • 21-08-2023, 09:17

Народный артист РФ Щербаков назвал неповторимым умершего Ясуловича

Народный артист Борис Щербаков выразил соболезнования в связи со смертью Игоря Ясуловича. Он назвал своего умершего коллегу грандиозным актером, а

Егор Крид не поддерживает участие Клавы Коки в новом телепроекте
  • 21-08-2023, 09:30

Егор Крид не поддерживает участие Клавы Коки в новом телепроекте

Клава Кока регулярно общается с поклонниками в соцсетях. На днях певица разместила новый пост и призналась, что она состоит в отношениях, но личность

В Сети назвали 3-х знаменитых российских актеров, которые потеряли все
  • 21-08-2023, 17:25

В Сети назвали 3-х знаменитых российских актеров, которые потеряли все

Дзен-канал "Ваша квартира" назвал 3-х отечественных знаменитых артистов, жизнь которых напоминает черную полосу. Первый - Александр Кавалеров. Его