Илон Маск не поверил в смерть Пригожина: «Это психологическая операция»

Илон Маск не поверил в смерть основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, который разбился в авиакатастрофе в Тверской области. Бизнесмен не исключает, что это попросту "психологическая операция".

По мнению американского бизнесмена, основателя компании SpaceX Илон Маск, который ответл на пост одного из пользователей соцсети, то это могла быть "психологическая операция", которая "не заставила себя долго ждать".

"Дольше, чем ожидал. Есть шанс, что это психологическая операция", - написал Маск.

Заметим, о крушении самолета доложено президенту США Джо Байдену. Как ответил американский лидер, он вовсе не удивлен, хотя не знает, что случилось на самом деле.

По словам представителя Совета национальной безопасности Штатов Эдриена Уотсона, если сведения о гибели основателя частной военной компании подтвердятся, "это не должно стать ни для кого не стать сюрпризом".