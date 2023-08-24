Концерт Земфиры в Казахстане омрачился громким скандалом

Певица Земфира* признанная иностранным агентом, отметилась в Казахстане. Ее выступление за рубежом закончилось громким скандалом. После выступления артистка разместила в соцсети пост с жалобой на «чудовищную» организацию концерта.

Зрителям такие высказывания не понравились. Как заявила публика, певица не поблагодарила поклонников, а также написала название страны маленькими буквами.

Организаторы выступления в свою очередь рассказали о капризах артистки. Их возмутили требования и немотивированные истерики исполнительницы. Также они разместили фото- и видеоматериалы разгромленной гримерки, которая была завалена мусором и битыми бутылками из-под алкоголя.

После этого Рамазанова выступила с извинениями. Но она дважды написала слово «Казахстан» с большой буквы, попытавшись оправдаться за испорченное шоу.