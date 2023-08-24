Лера Кудрявцева заявила об уходе Иосифа Пригожина из шоу «Звезды сошлись» на НТВ

На Первый канал после полуторагодовалого перерыва возвращается передача «Давай поженимся» с Ларисой Гузеевой и Розой Сябитовой. Первый эфир обновленного шоу выйдет в понедельник, 28 августа.

Также сегодня стало известно о том, что популярная программа «Звезды сошлись», которая выходит на канале НТВ, появится в эфирах с телеведущей Лерой Кудрявцевой, однако без продюсера Иосифа Пригожина. Об уходе мужа Валерии из проекта сообщила сама блондинка в своем личном микроблоге.

Сообщается, что новым соведущим Кудрявцевой станет актер «Кухняи и «Отеля «Элеон» Тимур Еремеев. Что касается Пригожина, то он отправится в кресло одного из членов жюри белорусского вокального телешоу «Фактор. BY».