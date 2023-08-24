Авиакатастрофа с участием воздушного судна, в котором находился Евгений Пригожин, является странной. Как отмечают эксперты, от момента начала военного мятежа до гибели основателя ЧВК «Вагнер» прошел месяц. Хотя можно это считать совпадением, пишет «МК».

Пр данным главы британской разведки, который в июне заявил, что видит «трещины» у одной из сторон российско-украинского конфликта, после ухода Пригожина «трещины» исчезли. Эксперты говорят, что виновниками смерти главы в частной военной компании стали определенные люди, являющиеся агентами судьбы.

При этом издание не исключает, что их имена никогда и никто не услышит. В крушении 23 августа специалисты видят отложенную смерть Евгения Пригожина, а сам процесс был запущен после переворота в России.