Не пустили в телевизор: Юрий Лоза пожаловался на певца SHAMAN'a

Певец, композитор, автор-исполнитель Юрий Лоза пожаловался на то, что его композиции в отличие от песен SHAMAN'a не пускают в эфиры на ТВ.

«SHAMAN на телевидение пропустили, а меня нет. Мою песню не пустили, его пустили, поэтому становится популярной, моя же нет. Точно так происходит с авторами-исполнителями», – сказал певец.

Лоза добавил, что его позвали на одну программу оценивать видеоклипы молодых артистов. Но Лоза возразил в ответ на предложение продюсеров, что он не будет судить о творчестве исполнителей, поскольку молодое поколение его хитов не слышало. Поэт-песенник, добавил, что SHAMAN помогла «рука», подтолкнувшая его в верном направлении, что поскольку в стране крайне популярна патриотическая тематика.