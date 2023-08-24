Ольга Орлова рассказала поклонникам радостную новость про маленькую дочь

28 августа 2023 года, в следующий понедельник, в эфиры Первого канала выйдет ток-шоу «Давай поженимся». Об этом сообщает пресс-служба канала.
Полина Гагарина заявила, что на «Мосфильме» начались съемки новой версии шоу «Голос. Уже не дети». Об этом артистка написала в своих соцсетях и
Певица Светлана Светикова скончавшегося певца Тото Кутуньо назвала легендой. Как отметила она, на сцене с музыкантом всегда себя ощущала
Авиакатастрофа с участием воздушного судна, в котором находился Евгений Пригожин, является странной. Как отмечают эксперты, от момента начала
Дзен-канал "Ваша квартира" назвал 3-х отечественных знаменитых артистов, жизнь которых напоминает черную полосу. Первый - Александр Кавалеров. Его
Анатолий Васильев, звезда "Сватов", высказал недовольство по поводу заявлений коллеги Ивара Калныньша. Актера задел заявление о советском прошлом и