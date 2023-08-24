Ольга Орлова рассказала поклонникам радостную новость про маленькую дочь

В начале года Ольга Орлова во второй раз стала мамой. Она родила ребенка от бизнесмена Валерия. Певица не держит личную жизнь в секрете. Она старается делиться с подписчиками подробностями, которые происходят в семье. Особого внимания удостаивается маленькая дочка теледивы Аня.

Ведущая радуется всем ее новым достижениям девочки. По словам Орловой, она заметила у маленькой наследницы одно увлечение. Как оказалось, что, когда Ольга включает камеру, малышка сразу начинает улыбаться и пытается позировать в кадре.

Как пошутила артистка, несмотря на совсем крошечный возраст, у Анечки проявляется интерес к публичной жизни, поэтому она имеет все шансы пойти по стопам матери в будущем.