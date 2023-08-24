Организаторы концерта Земфиры в Казахстане обвинили её в погроме в гримёрке

Земфира* (признана иноагентом) назвала «чудовищной» организацию концерта в Казахстане. А вот сами организаторы обвинили певицу в погроме в гримёрке.

По их словам, исполнительница со своей командой разлили спиртное на пол, разбили бутылки, бокалы, оставили много окурков и другого мусора после себя. Стол покрылся алкоголем, а в комнате было очень грязно.

Один из организаторов Дана Орманбаева была шокирована увиденным. Как рассказала женщина, трудности в коммуникации возникли из-за менеджера артистки.

Также Орманбаева отреагировала на случившееся после того, как Земфира* уничижительно отозвалась о Табризе Шахиде. По словам Даны, этот человек заслуживает похвалы, но не критики. Она считает, что Земфира* специально декретировала организаторов выступления в Казахстане.