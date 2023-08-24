Павел Прилучный напугал поклонников снимками в военной форме. Новые фото появились сегодня на просторах Сети. Однако позже выяснилось, что актер снялся в фильме режиссера Сарика Андреасяна под названием «Война и музыка». Картина должна выйти в прокат в 2023 году.

В своей социальной сети Андреасян поделился с подписчиками фотографиями, сделанными на съемочной площадке. В кадре в военной форме запечатлен Павел. Выглядел Прилучный в этом образе мужественным и брутальным.

Многие отметили, что актеру идет военная форма несмотря на то, что по сюжету фильма она была вся выпачкана в грязи. Также фанаты отметили, что желают поскорее увидеть новое творение.