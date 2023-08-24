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Стали известны имена участников нового сезона шоу «Новые звёзды в Африке» на ТНТ

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Стали известны имена участников нового сезона шоу «Новые звёзды в Африке» на ТНТ
Знаменитости
Фото из открытых источников

Осенью этого года выйдет на экраны новый сезон шоу «Новые звезды в Африке». Реалити выходит на канале ТНТ. А сегодня стало известно, кто примет участие в проекте.

По предварительным данным, сто Влад Топалов, Михаил Стогниенко и Женя Ершов. Звезды будут выживать в дикой саванне чтобы получить главный приз в размере 5-ть миллионов рублей. В новом сезоне также появятся Вита Чиковани, Елена Борщева, Александр Пташенчук, Юлия Топольницкая, Евгения Искандарова, Вик Уайлд.

К слову, продюсеры решили имена остальных участников не сообщать. Создатели лишь пообещали, что в новом сезоне испытания будут еще более сложными. Ведущими программы «Новые звезды в Африке» станут Михаил Галустян и Ольга Бузова.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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